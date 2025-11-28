Cartographie des principaux groupes intégristes catholiques en Europe

Partagez !

Chez Génération Athée, on vous parle souvent du catholicisme, de son entrisme, de son lobbyisme, de son ingérence et de son intégrisme, ultra présent dans la vie politique, sociale et économique de nos nations européennes, et en particulier en France. Quasi automatiquement, on nous réplique, avec raison, par une comparaison avec l’islam et l’islamisme, leurs meurtres et leurs attentats… et c’est vrai, ces crimes sont des blessures profondes, des cicatrices qui ne guériront jamais vraiment dans nos mémoires et dans nos vies.

Mais la comparaison s’arrête là.

Et pour que chacune et chacun prenne la mesure de l’influence et de la dangerosité discrète des réseaux intégristes catholiques, nous avons cartographié pour vous les principaux groupes actifs et infiltrés en Europe.

Si nous vous proposons cette cartographie, c’est parce que cet intégrisme-là aussi pose un problème majeur pour nos démocraties. Financé par des milliardaires, il cherche à peser sur les lois, à orienter les politiques publiques, à restreindre les droits et les libertés au seul nom d’une vision religieuse du monde.

Ce ne sont évidemment pas des attentats ou des tueries de masse faites pour être ultra médiatisées : non, cet intégrisme-là est sournois, quasiment invisible, mais ses conséquences sont, elles, bien réelles.

Et c’est précisément là que réside le problème.

Nous avons pris l’habitude de voir l’intégrisme islamique omniprésent dans les médias, disséqué, commenté, brandi en boucle comme une menace permanente. Mais, dans ces mêmes médias, on ne parle jamais de l’intégrisme catholique, qui bénéficie d’un silence… bienveillant.

On l’invite sur les plateaux comme une opinion parmi d’autres, on le pare des mots “tradition”, “valeurs”, “racines”, mais jamais comme ce qu’il est en son cœur, un courant politique organisé, déterminé à peser sur les lois, l’école, la santé, la justice, les droits et les libertés.

Les pires cris sont parfois ceux que l’on n’entend pas, ceux qui ne font pas la une des journaux mais s’échangent dans les couloirs des institutions ; ceux qui ne frappent pas par la violence immédiate, mais par l’influence patiente ; ceux qui, encore, avancent masqués derrière le vocabulaire de la morale, de la famille ou de la “civilisation”, tout en travaillant, jour après jour, à restreindre la laïcité et l’égalité. L’intégrisme catholique en Europe n’opère pas des attentats, mais par infiltration, c’est ce qui le rend moins visible, moins nommé, moins dénoncé… et, pour nos démocraties, bien plus dangereux.

Pour info : Cette liste est non exhaustive, car les réseaux intégristes catholiques sont mouvants, locaux et parfois informels. Voici néanmoins une cartographie large et opérationnelle des acteurs régulièrement identifiés comme intégristes/traditionalistes (refus de Vatican II, militantisme doctrinaire, messe tridentine, stratégie d’influence).

France

• Civitas: Mouvement politico-religieux intégriste, campagnes anti-laïcité, anti-LGBT, anti-avortement.

• Fraternité sacerdotale Saint-Pie X (FSSPX): Schismatique de facto, paroisses/chapelles, écoles hors contrat, refus de Vatican II.

• Institut du Bon Pasteur (IBP): Communauté traditionaliste (messe tridentine), critique du concile Vatican II.

• Institut du Christ Roi Souverain Prêtre (ICRSP): Communauté traditionaliste (rite tridentin), déploiements paroissiaux.

• Domus Christiani / associations de foyers traditionalistes: Réseaux de sociabilité intégriste.

• Renaissance Catholique / Académie/Camps: Éditions, colloques, formation militante conservatrice.

• SOS Tout-Petits / réseaux anti-avortement: Prières/militance anti-IVG, proximité intégriste.

• Pro Missa Tridentina (antenne FR) / Una Voce: Promotion de la messe tridentine.

• Groupes de jeunesse et formation: Academia Christiana, conventions/training idéologiques proches des milieux intégristes.

Europe francophone et proche

Belgique

• FSSPX (maisons et chapelles).

• Christus Rex (milieu catholique nationaliste, actions publiques).

• Réseaux pro-rite tridentin (Una Voce).

Suisse

• FSSPX – Séminaire d’Écône (haut lieu historique).

• Communautés traditionalistes locales (messe tridentine).

Europe occidentale

Italie

• FSSPX.

• ICRSP (origines et sièges importants).

• Alleanza Cattolica (militantisme culturel conservateur).

• Tradition, Family and Property (TFP) – Italie (réseau transnational traditionaliste).

• Réseaux pro-rite tridentin (Una Voce, Pro Missa Tridentina).

Espagne

• FSSPX.

• HazteOir / CitizenGO (plateformes de campagnes, agenda moral conservateur).

• Carlistes intégristes (historiques, survivances locales).

• TFP – Espagne.

• Réseaux pro-rite tridentin (Una Voce).

Portugal

• FSSPX.

• Réseaux marials/traditionalistes autour de Fátima.

• CitizenGO / TFP (antennes).

Allemagne

• FSSPX.

• Pro Missa Tridentina (promotion du rite ancien).

• Réseaux paroissiaux traditionalistes (multiples groupes locaux).

Autriche

• FSSPX.

• Réseaux tridentins (associations liturgiques).

Pays-Bas

• FSSPX.

• Réseaux Una Voce / tridentins.

Royaume-Uni / Irlande

• Latin Mass Society (UK) (promotion du rite tridentin).

• FSSPX (districts).

• ICRSP (maisons).

• Una Voce (branche britannique/irlandaise).

Europe centrale et orientale

Pologne

• Radio Maryja / réseau conservateur religieux (influence médiatique).

• Ordo Iuris (think tank juridique conservateur, agenda moral).

• FSSPX / communautés tridentines.

• Réseaux marials et mouvements pro-rite.

Hongrie, Tchéquie, Slovaquie

• FSSPX / Una Voce / groupes tridentins.

• Réseaux pro-vie et pro-“famille” conservateurs reliés à CitizenGO/TFP.

Roumanie, Croatie, Slovénie

• Présences plus ponctuelles (chapelles FSSPX, initiatives tridentines, pro-vie).

Réseaux transnationaux

• Fraternité Saint-Pie X (FSSPX): Présente dans la quasi-totalité des pays européens (chapelles, écoles, séminaires).

• Institut du Christ Roi (ICRSP) / Institut du Bon Pasteur (IBP): Déploiements multi-pays, foyers paroissiaux.

• Una Voce / Pro Missa Tridentina: Fédérations nationales coordonnant la défense du rite tridentin.

• Tradition, Family and Property (TFP): Organisation internationale présente dans plusieurs pays européens (Espagne, Italie, Portugal, France), relais de campagnes morales conservatrices.

• CitizenGO: Plateforme de pétitions/activisme, siège en Espagne, campagnes pan-européennes sur l’agenda “pro-vie, pro-famille”.

Remarques critiques (pour éviter les amalgames)

• Intégrisme vs simple “traditionalisme”: Certains groupes pro-messe tridentine restent en communion avec Rome et ne se revendiquent pas “intégristes”. D’autres (FSSPX) refusent Vatican II, avec positions doctrinales durcies.

• Influence vs effectifs: Le poids militant et médiatique de ces réseaux est souvent supérieur à leur nombre réel.

• Localité et opacité: De nombreuses “protosectes” sont locales, discrètes, et changent de nom/structure, rendant le recensement exhaustif illusoire.

